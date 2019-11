Schwerstarbeit wegen Black Friday

Und dann ist da noch die andere Seite: All die online bestellten Tablets, Kleider und Parfüms müssen verschickt werden. Denn dies ist Teil des Deals. Wer am Black Friday Schnäppchen jagt, erwartet die Ware möglichst bald bei sich zu Hause.

Was nach Courant normal klingt – schliesslich versprechen viele Onlinehändler auch unter dem Jahr einen schnellen Lieferdienst –, hat Auswirkungen auf die Lieferkette. Der Black Friday bringt die Post und andere Lieferdienste in Bedrängnis: Sie setzen das Versprechen der schnellen Lieferung um. Und müssen sich darum auf deutlich grössere Paketmengen vorbereiten. Das heisst vor allem auch: Überstunden für die Angestellten.

Bei der Schweizerischen Post ist man vorgewarnt. Im vergangenen Jahr hat die Post in der Woche rund um Black Friday und dem in der Schweiz weniger verbreiteten Cyber Monday 7 Millionen Pakete verarbeitet. Das sind rund 1 Million Päckchen mehr als in den letzten zwei Wochen vor Weihnachten – der Zeit, die in der Vergangenheit immer wieder für Rekordmengen sorgte. Das heisst auch, dass zu Spitzenzeiten täglich bis zu 1,4 Millionen Pakete verarbeitet werden. Dies entspreche rund dem Doppelten eines normalen Tages, heisst es in einem Blog der Post.

Keine Ferien und Temporäre

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heisst das zum Beispiel, dass sie während dieser Tage keine Ferien oder Kompensationstage beziehen können. Die entsprechende Regelung sei im Gesamtarbeitsvertrag umschrieben und «von den Mitarbeitenden breit akzeptiert», sagt ein Sprecher der Post.

Doch dies reicht bei weitem nicht, um die Mengen abzudecken. In den Paketzentren werden rund 30 Prozent zusätzliche Temporärangestellte dazugeholt. Die Angestellten müssen denn auch am Samstag in die Hosen, und die Arbeitszeit in den Zentrenwird verlängert. Entschädigt werden die Arbeitnehmenden mit einem Freitag unter der Woche, einen finanziellen Anreiz gibt es für die Samstagsarbeit nicht.