Schweizer Kleinfirmen kann so schnell nichts erschüttern

Handelskonflikte, Brexit, abkühlende Konjunktur, erstarkender Franken – diese Unsicherheitsfaktoren haben 2019 in wechselnder Reihenfolge die Schlagzeilen in Wirtschaftsmedien beherrscht. Insbesondere in der exportabhängigen Industrie hinterliess die latente Verunsicherung augenfällige Bremsspuren, abzulesen an den gängigen Stimmungsindikatoren wie zum Beispiel dem Einkaufsmanager-Index.