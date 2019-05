Schweizer Einkaufszentren schrumpfen weiter

Viele der 191 Schweizer Shopping-Center seien in die Jahre gekommen, wie es in der am Donnerstag veröffentlichten Studie hiess. Gesamthaft verbuchten alle Einkaufszentren zusammen im letzten Jahr ein Umsatzminus von 0,9 Prozent. Gleichzeitig schrumpften die Verkaufsflächen erstmals ebenfalls.

Unter den grössten zehn Einkaufsmeilen schaffte nur die Hälfte im Vergleich zu 2017 ein Plus bei den Verkäufen. Dazu zählen laut GfK das Emmen Center, das Sihlcity Zürich, das Shoppyland Schönbühl, die Shopping Arena St.Gallen und das Westside Bern. Generell lasse sich sagen, dass der Schweizer Shopping-Center Markt gesättigt sei und kaum Neuprojekte entstünden.

Weniger einkaufen, mehr essen

Das Angebot in den Einkaufszentren verschiebe sich zudem hin zu mehr Dienstleistungsangeboten. Aber auch das Gewicht der Gastronomie nehme immer weiter zu: «Während Ladenformate im Bereich Fashion schliessen, ziehen Dienstleister und Gastronomen in die Shopping-Center ein und helfen mit, die Leerstandsquoten gering zu halten», schrieb GfK zu den neuesten Zahlen. Wer die Nase vorne behalten möchte, muss die eigene Positionierung überdenken, schreiben die Marktforscher weiter.

Etwas besser läuft es für Läden an grossen Verkehrsknoten: «Die Top 5 Bahnhöfe der Schweiz und der Flughafen Zürich spielen weiterhin in einer eigenen Liga», hiess es dazu. Steige etwa das Passagierwachstum in Zürich weiter an, könnte der Flughafen mit der für 2020 geplanten Eröffnung von «The Circle» in Zukunft unter den umsatzstärksten Einkaufszentren rangieren.