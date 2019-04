Schweizer Einkaufstouristen sollen deutlich mehr bezahlen

Mehrwertsteuersatz

Für die meisten Lebensmittel liegt der Mehrwertsteuersatz bei 7 Prozent; bei Drogerie-Produkten liegt der Satz bei 19 Prozent.

In den anderen Nachbarstaaten der Schweiz gibt es die Bagatellgrenzen schon. In Frankreich beträgt sie 175 Euro, in Italien 155 Euro, in Österreich 75 Euro und in der Schweiz selbst 300 Franken.