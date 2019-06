Roche-Chef verdient 257-mal so viel wie einzelne Mitarbeiter

Zwar hätten sich die Entschädigungen im Jahr 2018 auf höchster Chefstufe, also auf Stufe CEO, in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegt, teilte der Dachverband am Montag mit. Dafür verdienten die übrigen Konzernleitungsmitglieder im Durchschnitt mit rund 2,5 Millionen Franken 7 Prozent mehr als 2017. Ausgeprägt war das Wachstum bei Nestlé ( 37%), der Credit Suisse oder Implenia (beide 34%).

Auf der Gegenseite hätten die Löhne der Arbeitnehmenden im vergangenen Jahr stagniert, sagte Travailsuisse-Präsident Adrian Wüthrich vor den Medien. «Die Reallöhne sind teuerungsbereinigt sogar um 0,4 Prozent gesunken.»

Travailsuisse führte die Managerlohnstudie zum 15. Mal durch. Einbezogen wurden 26 Unternehmen, darunter 22 börsenkotierte Firmen, die Grossverteiler Migros und Coop sowie die Post und die Ruag.

Lohnschere geht auf

Noch deutlicher zeigen sich die Unterschiede in der Lohnentwicklung, wenn man mehrere Jahre zurückschaut. Von 2011 bis 2018 wuchsen die Löhne laut den Berechnungen von Travailsuisse in den Chefetagen um 19 Prozent, während sich die normalen Arbeitnehmenden mit 4,3 Prozent mehr Lohn zufrieden geben mussten.

Als Folge davon gehe die Lohnschere in den Firmen weiter auf, sagte Gabriel Fischer, Leiter Wirtschaftspolitik bei Travailsuisse. Das Verhältnis zwischen tiefstem und höchstem Lohn stieg über alle Branchen gesehen von 1:45 im Jahr 2011 auf 1:51 im letzten Jahr. Im Jahr 2017 hatte es 1:49 betragen.

Die ausgeprägtesten Lohnscheren sind nach wie vor bei Roche und bei der UBS zu sehen. Dort verdienten die Konzernchefs 257-, respektive 252-mal so viel wie die Mitarbeiter mit dem tiefsten Lohn. Deutlich kleiner sind die Unterschiede bei der Migros (1:17) oder der Ruag (1:18).

Mehr Transparenz gefordert

Im März 2013 hatte das Schweizer Stimmvolk die vom Schaffhauser Ständerat Thomas Minder lancierte Abzocker-Initiative mit zwei Dritteln deutlich angenommen, doch mit der Umsetzung harzt es. Bisher gebe es nur Verordnungsbestimmungen dazu und die zeigten kaum Wirkung, sagte Fischer. Und auch die im Rahmen der Aktienrechtsrevision aufgegleiste Überführung ins Gesetz habe Lücken.