Die Restaurant-Kette Desperado meldet Konkurs an, das berichtet «20 Minuten» am Dienstagnachmittag.

Demnach bleiben ab heute neun der zwölf Filialen in der Schweiz geschlossen. Im Kanton Zürich sind vier von fünf Filialen von der Pleite betroffen: in Dietlikon, Spreitenbach und zwei in der Stadt (Höngg, Wiedikon). Die Filiale an der Heinrichstrasse 239 in Zürich bleibt – wie diejenige in Moosseedorf BE und Gerlafingen SO – hingegen offen. Franchisenehmer des Restaurants an der Heinrichstrasse ist die Fredy Wiesner Gastronomie AG. Laut COO Daniel Wiesner sei man von der Konkurseröffnung nicht direkt betroffen. «Unser Lokal bleibt vorerst geöffnet.»