Rekorde für Pensionskassen – doch ein Absturz geht schnell

Würde man am Ende des Jahres wirklich so hohe Zahlen wie heute ausweisen können, erwartet Baumann, dass die Versicherten davon profitieren. Dass also die Pensionskassen die Aktivversicherten entsprechend am ausserordentlich guten Resultat beteiligen.

Gutes Klima an der Börse

Auch Christoph Ryter von der Migros-Pensionskasse ist überrascht worden von der Performance in diesem Jahr. Diese liege bei der Pensionskasse der Migros im Moment bei einem Plus von 9 Prozent seit Januar. «Das hätten wir nie gedacht», sagt Ryter. Der Grund: Das Minuszinsumfeld hat eigentlich die Vorhersagen eingetrübt für dieses Jahr. Doch vom guten Klima an den Börsen und auch bei Immobilien, die weiterhin hohe Renditen abwerfen würden, hätten die Pensionskassen profitieren können.

Die Aussichten für das nächste Jahr sind laut Ryter weniger positiv. «Wegen des anhaltenden Tiefzinsumfelds gehen wir davon aus, dass die Performance im nächsten Jahr nicht so gut sein wird wie in diesem Jahr.» Allerdings fügt er an, dass Pensionskassen in ihren Erwartungen bewusst vorsichtig sind, um die Vermögen der Versicherten nicht zu gefährden. «Gewinne sind einfacher zu verteilen als Verluste», sagt Ryter.