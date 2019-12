Postfinance drängt ins Anlagegeschäft

Der Druck auf Postfinance steigt. Die Gewinne schrumpfen, der Einstieg ins lukrative Hypothekengeschäft wird, so er überhaupt kommt, noch eine Weile auf sich warten lassen. «Die Bank muss neue Erträge generieren», sagt Andreas Dietrich, Professor am Institut für Finanzdienstleistungen der Hochschule Luzern. Ein möglicher Ausweg aus der Misere ist der Einstieg in das Anlagegeschäft. Im Idealfall löst Postfinance so zwei Probleme auf einmal: Sie bekommt neue Gebühren und kann den von Minizinsen gefrusteten Kunden Anlagealternativen bieten.