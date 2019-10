Peugeot und Fiat wollen fusionieren

Französischer Wirtschaftsminister begrüsst Pläne

Frankreich begrüsst die Fusionspläne von PSA und Fiat Chrysler. Am Ende könnte ein Konzern mit rund 400'000 Mitarbeitern stehen, erklärte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag in Paris. Die beabsichtigte Fusion sei eine Antwort «auf die Notwendigkeit für die Autobranche, sich zu konsolidieren», erklärte der Minister. «Frankreich muss stolz sein auf seine Autoindustrie, die ihre Fähigkeit zur Forschung und zur technischen Erneuerung unter Beweis gestellt hat(...)», so Le Maire.

Frankreich hält über eine Förderbank 12,23 Prozent der Anteile von PSA und 9,75 Prozent der Stimmrechte. Weitere grosse Anteilseigner sind die Peugeot-Familie und der chinesische Hersteller Dongfeng.

Branche unter Druck

Die Branche steht unter einem enormen Druck. Autobauer müssen Milliarden in autonome Autos und Elektromobilität investieren und suchen dabei auch Partner.

Hatte nicht in die Zukunft investiert: Der verstorbene FiatChrysler-Chef Sergio Marchionne vor einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Mai 2018. (Archivbild) Bild: Kevin Lamarque/Reuters

In der Branche wird immer wieder auf die besonderen Probleme von Fiat Chrysler hingewiesen. Der Hersteller hatte unter der Führung des mittlerweile verstorbenen Sergio Marchionne auf grosse Investitionen in Elektroantriebe verzichtet.

Derzeit ist der Konzern vor allem mit den grossen Spritschluckern der Marken Jeep und Ram in den USA erfolgreich. Das hilft in Europa aber nicht beim Einhalten von CO2-Zielen spätestens ab 2021. Im Heimatkontinent von Fiat verliert der Konzern Marktanteile und schrammte zuletzt nur haarscharf an einem operativen Verlust vorbei.