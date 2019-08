Novartis-Präsident warnt vor den Populisten

Durch das Verschleppen des Rahmenabkommens mit der Europäischen Union laufe die Schweiz Gefahr, in einer Sackgasse zu landen, sagte der Süddeutsche aus Ehrenkirchen.

«Die Parteien haben es sich in ihren Positionen bequem gemacht», kritisierte er. Nur selten kämen sie – vor allem in den sozialen Medien – aus ihren eigenen Sprachblasen heraus. Populismus von links bis rechts dominiere. Aus Sicht der Wirtschaft sei dies alles andere als begrüssenswert.

Beeindruckendes Wachstum

Besser wäre es nach Ansicht von Reinhardt, wenn sich das Land wieder auf seine angestammten Stärken besinnen würde. Für die Zukunft brauche es mehr Planungssicherheit, aber auch Rahmenbedingungen, die das Erfolgsmodell Schweiz in der Vergangenheit ausgemacht hätten. Ein flexibler Arbeitsmarkt etwa sei unverzichtbar. Nur so könne der Kampf um die besten Talente erfolgreich gestaltet werden. Wer es aber nicht schaffe, Spitzenkräfte an sich zu binden, verliere irgendwann den Anschluss.

Die Schweiz habe es immer verstanden, komplexe Diskussionen zu führen. Sie werde dies auch in Zukunft tun, zeigte sich der Novartis-Präsident zuversichtlich. Die Stärke der Schweiz liege aber nicht darin, in extremen Positionen zu verharren, sondern flexibel auf Veränderungen zu reagieren.

«Konsens und Kommunikation – Auswege aus der selbst gewählten Sackgasse», so hatte Jörg Reinhardt, der frühere Sandoz-Manager, sein Referat überschrieben und festgestellt, dass die Schweiz bis jetzt zu den Gewinnern der Globalisierung zählt. Das Land habe in den letzten Jahren pro Kopf das grösste Einkommenswachstum erzielt. Das Bruttoinlandprodukt sei in dieser Zeit um mehr als die Hälfte gewachsen.