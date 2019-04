Neuer Avengers-Film pulverisiert Rekorde

Getrieben wurde der Wahnsinnsstart auch von Kinos in China. Dort startete der Film ebenfalls am Wochenende. Und spielte dort rund ein Viertel des Geldes ein. Das zeigt, wie wichtig der chinesische Markt für Hollywood geworden ist.

In der Schweiz spielte der Film seit dem Start 4,121 Millionen Franken ein, teilt Walt Disney Switzerland auf Anfrage mit.

Disney wächst und wächst

Die Avengers-Filmrechte liegen bei Disney. Der letzte Film aus dem Avengers-Universum brachte dem Konzern – inklusive Merchandise – geschätzte 985 Millionen Dollar ein, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg. Das dürfte der letzte Teil noch einmal übertreffen. Und das, obwohl Kritiker ob der Güte des Films uneinig sind und die Länge mit knapp drei Stunden Laufzeit im Vorfeld als schlechte Voraussetzung für einen erfolgreichen Filmstart bezeichnet wurde.

Für Disney dürfte der Filmstart von «Avengers» noch mal Rückenwind bedeuten. Die Ankündigung eines neuen Streamingdienstes Mitte April liess die Aktie des Konzerns auf ein Allzeithoch ansteigen. Der Aktienwert stieg seither noch an. Bereits vor dem Kinostart von «Avengers: Endgame» kletterten die Papiere weiter an. Für Disney heisst das, dass man punkto Börsenkapitalisierung unter den grössten 20 Firmen der Welt rangiert. Wenn der neue Streaming-Dienst Disney+ im September an den Start geht und die Erwartungen erfüllt, könnte Disney bald schon weiter vorrücken.

Die Kinos in der Schweiz waren darauf vorbereitet, dass der Film auf reges Interesse stossen wird. Er lief in über 200 Kinos landauf, landab. Mehrere Vorstellungen am Tag waren normal. Kein Wunder, war doch bereits im Voraus klar, dass der Film ein Hit wird. Einige Reservationssysteme von Schweizer Kinos stürzten gar ab, weil die Nachfrage so hoch war.

Nach der vergangenen Saison, in der die Kino-Eintritte in der Schweiz um über 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgingen, sind solche Kassenschlager wie der Rekord-Avengers-Film willkommen. Wobei Superhelden-Filme aus den USA in der Schweiz eher einen schweren Stand haben. Im vergangenen Jahr lag etwa «Black Panther» – ebenfalls aus dem Avengers-Universum – auf Rang 13 der meistgespielten Filme. Weltweit ist es der neunterfolgreichste Film aller Zeiten.

Von «Avatar» noch weit entfernt

Auch wenn «Avengers: Endgame» alle Startrekorde pulverisiert hat, ist er vom Allzeitrekord noch weit entfernt. «Avatar» spielte an den Kinokassen 2,79 Milliarden Dollar ein, «Titanic» 2,19 Milliarden, «Star Wars: Das Erwachen der Macht» 2,06 Milliarden. Nur unwesentlich weniger erfolgreich war der zweitletzte Teil der Avengers-Reihe – «Infinity War» – mit 2,05 Milliarden. Doch «Avengers: Endgame» liess am ersten Wochenende bereits Filmikonen wie den letzten Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie hinter sich.