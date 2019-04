Mit tiefen Steuern können wir nicht locken

Der Grund liegt in teilweise einschneidenden Reformen in zahlreichen Ländern seit 2010 und reihum gesenkten Steuersätzen. Damals rutschte die Schweiz kurzzeitig auf Rang 46 ab. Dank der zweiten Unternehmenssteuerreform und ihrer Umsetzung in den Kantonen hat sie zwar wieder einige Plätze wettgemacht. Ganz aufholen konnte die Schweiz bisher aber nicht.

Wettbewerb der Steuersätze

Deborah Schanz, Professorin für Betriebswirtschaft und verantwortlich für den Steuerattraktivitäts-Index, sagt, die Schweiz sei lange besonders als Standort für Holdinggesellschaften attraktiv gewesen. «Diese Zeit ist allerdings vorbei», so Schanz. «Die Verschärfungen von internationalen Regeln, besonders durch die OECD, haben dazu geführt, dass an einem Standort tatsächlich auch unternehmerische Aktivitäten vorhanden sein müssen.»

Damit verlagere sich der Steuerwettbewerb mehr auf die Steuersätze. «Das ist der einfachste und sichtbarste Vergleich für die Unternehmen», sagt Schanz. «Zahlreiche Länder in Europa haben schneller als die Schweiz Reformen durchgeführt und sind nun hochattraktiv wie beispielsweise die Niederlande oder Irland.» Die Professorin rechnet damit, dass diese Entwicklung weitergehen wird.

Die Steuersätze sind allerdings auch ein Schwachpunkt des Indexes, zumindest wenn es um die Schweiz geht. Er bezieht nämlich bloss den Unternehmenssteuersatz des Kantons Zürich mit ein. Dieser liegt mit 21,2 Prozent deutlich höher als der Schweizer Durchschnitt von etwas über 17 Prozent. Noch höher ist der Steuersatz für die Unternehmen mit 21,6 Prozent allerdings im Kanton Bern. Damit liegt er in den beiden grossen Kantonen sehr viel höher als zum Beispiel in Zug (14,4%) oder in Basel (13%).

Wo die Schweiz läge, wenn der Durchschnitt oder der Basler Wert eingesetzt würde, kann Schanz nicht sagen. Auch aus anderen Ländern müsste sie dann die besten Werte einsetzen, findet sie. Die Rangliste bliebe deshalb «ähnlich». Neben den Steuersätzen komme es zudem auf weitere Rahmenbedingungen an. «Die Ausgestaltung der sogenannten Patent-Box – das heisst die Behandlung von Einnahmen aus Patenten – und der steuerlichen Behandlung von Forschungs- und Entwicklungskosten spielt eine wichtige Rolle», sagt Schanz.