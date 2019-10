Mit diesen Tricks macht Google Geld

Vor 15 Jahren existierte das iPhone nur im Kopf von Steve Jobs, neun von zehn Menschen surften via Internet Explorer. Und Google wollte an die Börse. In den Unterlagen für den Börsengang zeigt sich, wie fundamental sich Google verändert hat. «Wir wollen, dass Sie zu Google kommen und schnell finden, was Sie wollen», sagte Larry Page. «Dann schicken wir Sie gern weiter zu anderen Seiten.»