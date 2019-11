Krankenkassen verlieren an Einfluss

Der Wahltag hat tiefe Spuren in der Gesundheitslobby hinterlassen: Die Spitäler und die Behindertenorganisationen haben zahlreiche Vertreter im Nationalrat verloren. Sie bleiben aber zusammen mit den Ärzten und den Patientenorganisationen die stärksten Lobbygruppen in der Gesundheitspolitik. Die Vertretungen der Pharma und der Krankenkassen wurden am Wahltag sogar halbiert. Dies ergibt eine aktualisierte Auswertung einer Studie vom vergangenen Sommer über die Kräfteverhältnisse in der schweizerischen Gesundheitspolitik.