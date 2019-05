Huawei bietet der Schweiz ein Anti-Spionage-Abkommen an

In aussergewöhnlichen Zeiten sind aussergewöhnliche Massnahmen nötig: In diesen Tagen sind Abgesandte des chinesischen Telecomausrüsters Huawei überall in Europa unterwegs. In diskreten Besprechungen und ebenso in öffentlichen Erklärungen bieten sie die feierliche Unterzeichnung eines Vertrags an: ein sogenanntes No-Spy-Abkommen, die Verpflichtung, alle Daten, die mithilfe von Huawei-Technik übermittelt werden, ­keinesfalls an die chinesische ­Regierung herauszugeben.