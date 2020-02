«Hemsäker»: Ikea bietet jetzt auch Haushaltversicherungen an

Die neue Haushaltversicherung soll einfach und ihr Abschluss in wenigen Minuten möglich sein, wie die Swiss Re und Ikea am heute Dienstag bekannt gaben. Ausserdem sei sie in Alltagssprache verständlich formuliert, preislich erschwinglich, anpassungsfähig an den tatsächlichen Deckungsbedarf und jederzeit auf den nächsten Tag kündbar. Das Produkt trägt den Namen Hemsäker – eine Kombination der schwedischen Wörter für «zu Hause» und «sicher».

Abgesehen von der Schweiz, werde Hemsäker in der Startphase nur noch in Singapur angeboten, sagt Andreas Schertzinger, bei Iptiq verantwortlich für das Nichtlebengeschäft in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten. Selbst in der Schweiz, wo pro Kopf weltweit die höchsten Versicherungsprämien gezahlt werden, besteht laut Schertzinger nach wie vor eine Deckungslücke, insbesondere für kostengünstige und einfach zugängliche Deckungen.

Streben nach neuen Kundenkontakten

Mit Ikea kann Iptiq ihre Kundenliste um einen weltweit prominenten Namen erweitern. Bisher zählte die Onlineplattform, die das Leben- und Nichtlebengeschäft abdeckt, 28 Partner in zehn Märkten, darunter Samsung, den US-Versicherer AIG oder den niederländischen Finanzdienstleister ING. «Für uns ist Ikea ein besonders spannender Partner», sagt Schertzinger. Der Einrichtungskonzern verfüge über einen enormen Kundenstamm und eine globale Reichweite. «Darüber hinaus», so der Iptiq-Manager, «haben wir eine ähnliche Vision: Wir wollen das Leben unserer Kunden einfacher und komfortabler machen.»

Iptiq ist ein sogenannter White-Label-Anbieter. Das heisst, die Swiss-Re-Plattform entwickelt zwar die Versicherungsprodukte entsprechend den Vorgaben ihrer Kunden wie Ikea. Doch gegenüber den Endkunden, den Konsumenten, tritt nicht die Plattform in Erscheinung, sondern Ikea. Die Schadenabwicklung wiederum läuft über Iptiq. Bei grösseren Schadenereignissen kann die Plattform auch auf Schadeninspektoren zurückgreifen, um die Geschädigten zu unterstützen.

Was aber motiviert Ikea, ein branchenfremdes Produkt wie eine Haushaltversicherung ins Sortiment aufzunehmen? So wie das Einrichtungshaus seien die übrigen Partner von Iptiq meist am Aufbau eines Ökosystems interessiert, erklärt Schertzinger. «Die Absicht dahinter ist, mit ergänzenden Dienstleistungen wie zum Beispiel Versicherungen zusätzliche Berührungspunkte mit den Endkunden zu schaffen.» Als weltumspannender Detaillist habe Ikea zwar Kontakt mit Millionen von Kunden, so Schertzinger. Aber nach dem Verkauf ergäben sich mit diesen kaum noch Berührungspunkte. Ähnlich ergehe es Energiefirmen, Verkäufern von elektronischen Produkten oder Kommunikationsanbietern.