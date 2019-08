Gegen Handelsdeal mit Brasilien regt sich grosser Widerstand

Für den Schweizerischen Bauernverband (SBV) gehen die verhandelten Konzessionen im Agrarbereich «teilweise sehr weit», wie er am Samstag mitteilte. Der SBV weiss noch nicht, ob er das Abkommen unterstützt. Er will es zuerst im Detail analysieren.

Beim sensiblen Produkt Rindfleisch wolle die Schweiz deutlich mehr zugestehen, als die EU dies in ihrem Abkommen tat. Mangelhaft ist die Umsetzung für den SBV auch bezüglich der Umsetzung des neuen Verfassungsartikels 104a, Buchstabe b, den das Stimmvolk mit 79 Prozent Ja-Stimmen angenommen hat. Dieser verpflichtet den Bund zu grenzüberschreitenden Handelsbeziehungen, die zur nachhaltigen Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft beitragen.

Brasilien beziehungsweise dessen Präsident Jair Bolsonaro als grösster Mercosur-Agrarstaat trete den Umweltschutz und die Arbeitsrechte jedoch mit Füssen, so der SBV in seiner Mitteilung. Bolsonaro habe die Abholzung des Regenwaldes wieder erlaubt und über 200 Pflanzenschutzmittel zugelassen, die in der Schweiz und ganz Europa wegen ihrer Gefährlichkeit strikt verboten sind.

Unglaubwürdige Agrarpolitik

Für SBV-Präsident Ritter ist eine Agrarpolitik nicht mehr glaubwürdig, bei der einerseits im Inland strenge Vorgaben diskutiert und gemacht werden, deren Ziele andererseits beim Abschluss eines Freihandelsabkommens nur noch eine untergeordnete oder gar keine Rolle mehr spielen.

Die Agrarpolitik in der Schweiz müsse eine Linie haben, so aber werde das Argument der Nachhaltigkeit zum Feigenblatt und der Bundesrat mache sich unglaubwürdig, erklärte Ritter gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er prophezeite eine «sehr schwierige Diskussion im Parlament».