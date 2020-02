Fehlbare Beizer kommen mit tiefen Bussen davon

Der Beizer machte so ziemlich alles falsch, was ein Beizer falsch machen kann. «Schmutziges ­Besteck vom Vortag» fanden die Solothurner Inspektoren laut Strafbefehl in seinem Restaurant, zudem auch «Insekten­larven unter der Spülmaschine» oder «Einsätze für die Abwaschmaschine direkt auf dem Fussboden». Ein Reinigungsplan fehlte genauso wie die obliga­torische Dokumentation der ­Wareneingänge.