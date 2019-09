Fall Moçambique: Ein dritter Banker der Credit Suisse gesteht

Moçambique will Garantien für die Umschuldung

Interessant ist, dass es die amerikanische Justiz ist, die sich des Falls seit einem Jahr annimmt, obwohl der Gerichtsstand für die Anleihen eigentlich in London und der Hauptsitz der CS in Zürich ist. Moçambique selber machte lange Zeit gar nichts, die Londoner Behörden kamen nicht weiter, und die Schweizer Bundesanwaltschaft sowie die Finanzmarktaufsicht (Finma) prüfen seit ewigen Zeiten, ob sie zuständig sind.

In London führte das zu kritischen Fragen in der Finanzkommission des Parlaments. «Was muss eigentlich geschehen, damit das United Kingdom eine Untersuchung einleitet?», fragte etwa die Labour-Abgeordnete Rushanara Ali. Auch in der Schweiz gab es parlamentarische Anfragen, unter anderen von der SP. Die Antwort war: «Die Finma steht in dieser Sache im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeiten mit der Credit Suisse in Kontakt. Im Falle einer Verletzung von Schweizer Aufsichtsrecht werden entsprechende rechtliche Schritte eingeleitet.»

Die New Yorker Behörden haben den Ball aufgenommen, weil amerikanische Anleger Geld verloren haben. Denn Moçambique ist seit 2017 nicht mehr in der Lage, die Anleihen zu verzinsen. Im Februar dieses Jahres reichte die Regierung Moçambiques in London endlich eine Klage ein, deren Inhalt lange Zeit geheim blieb. Nun sind aber Details bekannt geworden. Denn gegenwärtig versucht die Regierung, eine Restrukturierung der Schulden zu bewerkstelligen, um das Land wieder kreditfähig zu machen.

Letzten Montag bekam es von den Gläubigern die Zusicherung, dass eine Eurobond-Anleihe über 727 Millionen Dollar, die 2023 fällig geworden wäre, in einen Kredit von 900 Millionen Dollar mit einer Fälligkeit zwischen 2028 und 2031 umgewandelt wird. Im 102-seitigen Prospekt zur Anlage ist zu lesen, dass Moçambique die Verantwortung für die Anleihen zurückweist und die Credit Suisse in die Pflicht nehmen will. Im Juni hat ein Gericht in Moçambique zudem festgestellt, dass die Kredite illegal waren und darum der Staat nicht hafte.

Die Credit Suisse lehnt zum Fall Moçambique jede Stellungnahme ab.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App