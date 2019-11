Euro-Franken-Kurs kann Marke von 1,10 nicht lange halten

Die Freude war nur von kurzer Dauer: Schwache Wirtschaftsdaten drückten die europäische Währung zurück unter diese Schwelle. Aktuell kostet ein Euro 1,0991 Franken.

Damit kann der Euro nicht an die gute Entwicklung der letzten Tage anknüpfen. Vergangene Woche fiel der Euro von Konjunktursorgen belastet unter 1,09 Franken, setzte aber im Anschluss zu einer kräftigen Erholung an. Die führte den Kurs am Freitag gar bis auf 1,1010 Franken.