Ein Meilenstein für 200 Millionen

Am 28. November 2019 eröffnete nach über zwei Jahren Bauzeit Rulantica im Europapark. Die BaZ besuchte die Wasserwunderwelt. Video: Mischa Hauswirth

Bei aller Euphorie, die derzeit herrscht, darf etwas nicht vergessen werden: Das Aufrechterhalten dieser glitzernden Traumwelt ist eine hochkomplexe Angelegenheit, der Europapark braucht dafür mittlerweile 4000 Mitarbeiter, rund 300 sind mit «Rulantica» plus Hotel dazugekommen. Wegen einer tiefen Arbeitslosigkeit im reichen Baden-Württemberg ist es für die Verantwortlichen gar nicht mehr so leicht, die vielen Jobs zu vergeben. Auch in Frankreich nicht – und von der Schweiz darf gar keine Rede sein, dafür ist das Lohnniveau in Deutschland zu tief. Gesucht wurden die Arbeiter deswegen in ganz Europa, für die erneut Wohnraum gebaut werden musste. Wieder eine Investition im zweistelligen Millionenbereich.

Das Wachstum geht also weiter, scheinbar endlos. Was noch fehlt und trotz viel Bemühen noch nicht geschafft wurde: eine Zuganbindung an den Europapark. Die bei der Eröffnung anwesenden Politiker versprachen jedoch, sich noch stärker dafür einzusetzen. Es war an diesem Tag ein weiterer Moment, an dem Roland Mack strahlen konnte.