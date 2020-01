Diese Herausforderungen warten auf Hayek

Wie die Swatch Group mitteilt, erwartet sie aber im laufenden Geschäftsjahr «ein gesundes Wachstum in allen Märkten in Lokalwährungen», mit Ausnahme von Hongkong. China ist somit in der zuversichtlichen Voraussage explizit eingeschlossen. «Wenn der Ausbruch nur einen oder zwei Monate dauert, wird er keinen negativen Einfluss auf das gesamte Geschäftsjahr haben», sagt Hayek. Er sei zuversichtlich, dass das Problem unter Kontrolle gebracht werden könne.

3. Streit um Uhrwerke

Wie bei den Unruhen in Hongkong und dem Coronavirus ist die Swatch Group beim schwelenden Konflikt um die Lieferung von Uhrwerken an die Konkurrenz äusseren Faktoren ausgesetzt, die sie wenig beeinflussen kann. Konzernchef Hayek liegt im Clinch mit der Eidgenössischen Wettbewerbskommission, die einen Entscheid zur Lösung des Streits für den Sommer in Aussicht gestellt hat. Hayek drängt jedoch auf einen rascheren Entscheid, damit es zu keinen Lieferengpässen für die Abnehmer kommt, die fest mit ihrer bestellten Ware rechnen. Hayek wäre sogar bereit, den Wettbewerbshütern Zugeständnisse zu machen.

Darum geht es: Die Swatch Group hatte in früheren Jahren aus historischen Gründen über ihre Tochtergesellschaft ETA praktisch ein Monopol auf dem Markt für mechanische Uhrwerke. Der Konzern wollte aber nicht mehr länger verpflichtet sein, die gesamte Schweizer Uhrenindustrie mit diesen Produkten zu beliefern.

Im Jahr 2013 unterzeichneten die Wettbewerbskommission und die Swatch Group eine Vereinbarung, in der die kontrollierte Reduktion der Liefermengen geregelt wurde. Die Mitbewerber sollten so die Chance erhalten, sich am Markt zu entfalten. Bis Ende 2019 sollten die Wettbewerbshüter entscheiden, ob die Swatch Group in die unternehmerische Freiheit entlassen wird.

Kurz vor Weihnachten gab die Behörde bekannt, voraussichtlich erst im zweiten oder dritten Quartal des laufenden Jahres zu entscheiden. In der Zwischenzeit wurden vorsorgliche Massnahmen erlassen. Diese sehen vor, dass ETA vorläufig keine Uhrwerke an Dritte mehr liefern darf.