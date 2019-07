Die UBS inmitten eines russischen Rosenkriegs

Farkhad Akhmedovs Vermögen wird vom US-Magazin «Forbes» auf als 1,4 Milliarden Dollar geschätzt. Es entstand zum Grossteil aus dem Verkauf seines Anteils am russischen Gasproduzenten Nortgas im Jahr 2012. Doch der Streit ist auch nach dem Vergleich noch lange nicht beigelegt.

Farkhad Akhmedov bestreitet die vom Gericht festgelegte Summe, Tatiana Akhmedova wehrt sich für ihr Recht. Das Londoner Gericht ordnete daher an, dass die Vermögenswerte weltweit gesperrt werden. Aus diesem Grund durfte Akhmedovs Jacht Luna den Hafen von Dubai monatelang nicht verlassen. Das 360 Millionen Dollar teure Schiff – Farkhad Akhmedov kaufte es einst vom russischen Geschäftsmann Roman Abramowitsch – war versiegelt.

360 Millionen Dollar teuer: Die Luna zählte zu den wertvollsten Besitztümern der Akhmedovs. Foto: Getty Images

Laut Medienberichten handelt es sich bei der Luna um eine der längsten Jachten der Welt. Sie verfügt über neun Decks, einen Helikopterlandeplatz, einen Pool und ein eigenes U-Boot. Das Schiff zählte einst auch zu den wertvollsten Besitztümern des Paars. Nun kann es wieder in See stechen – weil der englische Gerichtsentscheid in den Emiraten keine Gültigkeit hat, befand jüngst ein Gericht in Dubai. Tatiana Akhmedova soll auch alle Verfahrenskosten in Dubai tragen. Unklar bleibt aber, welche Häfen das Schiff nun noch anlaufen kann.

890 Millionen Dollar in der Schweiz

Der Streit des vermögenden Paars strahlt auch in die Schweiz aus. In einer Medieninformation von 2018 bezifferte der zuständige Richter Charles Anthony Haddon-Cave die Schweizer Gelder des Ehepaars auf 890 Millionen Dollar. Die eigentlichen Vermögenswerte seien aber schwierig abzuschätzen.

Es sei offensichtlich, dass der Ehemann zahlreiche ausgeklügelte Schritte unternommen habe, um sein Vermögen zu verbergen, heisst es in den Gerichtsunterlagen. Die Vermögenswerte des Paars wurden von Trusts und Firmen in Liechtenstein, den Bermudas, der Isle of Man oder Panama gehalten.