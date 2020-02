Die Börse hat das Virus abgehakt

Ein Grund für den Optimismus an den Börsen sind auch Meldungen von anstehenden Erfolgen in der Erforschung von Impfmitteln. Doch von Erfolgen in der Forschung bis zu einem anwendbaren Impfstoff dauert es in der Regel sehr lange. Gemäss einer von der Nachrichtenagentur Bloomberg zitierten Studie dauert es in China 639 Tage, in Europa 422 Tage und in den USA 333 Tage, bis die Gesundheitsbehörden ein neues Mittel freigeben. Und schon vor der Zulassung scheitern zahlreiche Wirkstoffkandidaten.

Waffenstillstand im Handelsstreit

Auch das anhaltende Vertrauen in die Notenbanken befeuert die Börsen weiterhin. Im vergangenen Jahr haben sie die Geldschleusen wieder geöffnet, nachdem das Fed in den USA zunächst Zinsen anheben wollte. Das hat Aktienmärkten ein goldenes Jahr beschert, trotz zwischenzeitlicher Verunsicherung wegen des Handelskonflikts zwischen China und den USA. Investoren sind überzeugt, dass die Notenbanken auch künftig alles tun werden, um eine harte Korrektur an den Börsen zu verhindern. Bestätigt sehen sich die Börsianer durch Aussagen von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank.

Die positive Stimmung an der Börse wird aber auch durch Daten aus der Weltwirtschaft getrieben, die besser sind als erwartet. Ein deutlicher Wachstumseinbruch in China wegen der Krise könnte diesen Optimismus allerdings deutlich bremsen. Der Optimismus wurde vor allem durch das sogenannte Phase-I-Abkommen zwischen China und den USA genährt: Dieses stellt im Handelsstreit zwischen den beiden Supermächten eine Art Waffenstillstand dar. Dass am Donnerstag China einseitig seine auf US-Gütern erhobenen Zölle rund halbiert hat, sehen viele ebenfalls als Grund für das Börsenhoch.

Doch auch beim Handelsstreit verbleiben Risiken. Die USA haben bisher trotz Phase-I-Abkommen und Viruskrise keine Zölle auf chinesischen Gütern gesenkt, kündigen dies aber immerhin für einen Teil der Importe aus China auf Mitte Februar ebenfalls an. Offen ist, ob die Amerikaner auf der Klausel im neuen Abkommen beharren, gemäss der China innerhalb von zwei Jahren US-Güter im Umfang von 200 Milliarden Dollar kaufen soll. Angesichts der aktuellen Krise wird China das kaum erfüllen können, meinen Beobachter. Das schreiben auch chinesischen Staatsmedien.

Dort ist man zusätzlich erzürnt über eine Aussage des amerikanischen Handelsministers Wilbur Ross, der öffentlich erklärte, die Viruskrise werde helfen, die Rückkehr von Jobs in die USA und nach Mexiko zu beschleunigen.

Vielleicht legt sich die Krise um das Virus tatsächlich bald. Doch bisher gibt es keinen Hinweis dafür. Auch aus dem Hoch an den Börsen lässt sich dies jedenfalls nicht herauslesen.