Der UPC-Deal ist tot, lang lebe der UPC-Deal

Gleichzeitig zahlt Sunrise Liberty Global in Aktien anstatt wie anfänglich vorgesehen vollständig in Bargeld aus. Um die Milliardensumme zu stemmen, wäre eine Kapitalerhöhung nötig. Ein Teil der neu geschaffenen Sunrise-Titel ginge an den Verkäufer. Damit würde Liberty Global ein bedeutender Aktionär und könnte von einer Wertsteigerung des fusionierten Unternehmens profitieren.

Ein solches Szenario machte zuletzt bei bedeutenden Aktionären die Runde, die während der Übernahmeschlacht namentlich nicht in Erscheinung getreten waren. Diese Kreise befürworteten zwar die industrielle Logik hinter einer Fusion von Sunrise mit UPC, fanden den Kaufpreis aber überrissen.

Liberty-Global-Chef Fries wird nicht nur mit einem besseren Angebot locken müssen, sondern auch die Lehren ziehen aus den Fehlern der Sunrise-Spitze um Konzernchef Swantee und Verwaltungsratspräsident Peter Kurer. Monatelang hatten beide für den Deal getrommelt und gebetsmühlenartig den strategischen Sinn dahinter betont.

Wie gross der Widerstand von bedeutenden Aktionären wirklich ist, hatten Swantee und Kurer entweder ausgeblendet oder wollten diesen Umstand nicht wahrhaben. Der Sunrise-Präsident hatte sogar zwei kritische Mitglieder des Aufsichtsgremiums aus Sitzungen ausschliessen lassen.

Fingerspitzengefühl ist gefragt

Mike Fries wird deshalb viel Fingerspitzengefühl und gute Argumente brauchen, um nötigenfalls eine Stimmenmehrheit gegen Freenet für eine neue UPC-Übernahme durch Sunrise zu organisieren. Unter Zugzwang steht nun Liberty Global und nicht Sunrise, was die Verhandlungsposition des Schweizer Anbieters und nicht zuletzt von Freenet stärkt.

Denn der Telecomkonzern aus London will seine Tochterfirma UPC loswerden – buchstäblich um jeden Preis.