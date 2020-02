Der Kronzeuge schiesst zurück

Justo sass von Juni 2015 bis Dezember 2016 in Thailand im Gefängnis. «Meine Verhaftung war von Beginn weg orchestriert», sagte er. «Ich wurde zu einem falschen Geständnis gezwungen.»

«Grösster Fall von Kleptokratie in der Geschichte der USA»

Die Ölfirma mit Sitz in London ist in die 1MDB-Affäre verstrickt, welche US-Chefermittlerin Loretta Lynch den «grössten Fall von Kleptokratie in der Geschichte der USA» nannte. Konkret geht es um 700 Millionen Dollar, die 2009 vom Staatsfonds 1MDB an ein Ölprojekt von Petrosaudi und 1MDB hätten fliessen sollen – dann aber beim malaysischen Playboy Jho Low landeten. Die Zahlung ist laut der US-Justiz Teil einer gigantischen Geldwäschereioperation im Umfang von 4 Milliarden Dollar. Millionen sollen auch bei Premierminister Najib Razak gelandet sein.

Wie Xavier Justo jetzt enthüllte, haben er und seine Frau Laura am 23. Oktober 2017 Strafanzeige gegen Petrosaudi-Gründer Tarek Obaid und zwei weitere Beteiligte eingereicht. Autor der Anzeige ist der Anwalt und Genfer FDP-Nationalrat Christian Lüscher. Die Anzeige nennt 13 Tatbestände, darunter Erpressung, Drohung und Verleumdung.

Petrosaudi und Tarek Obaid bestreiten jedes Fehlverhalten. «Xavier Justo versucht einmal mehr, die Geschichte neu zu erfinden», teilte deren Anwalt mit. Die Wahrheit sei einfach: Justo habe Daten gestohlen und seinen früheren Arbeitgeber erpresst. Der Zeitpunkt der Pressekonferenz lasse den Verdacht aufkommen, dass es einen Zusammenhang mit den anstehenden Wahlen in Malaysia gebe. Petrosaudi und Obaid hätten ihre Aussagen vor den zuständigen Behörden gemacht und würden darauf warten, bis dort die Wahrheit etabliert werde.

Justo bestritt gestern jeglichen Zusammenhang mit den Wahlen in Malaysia. Er hatte ab 2010 in London für Petrosaudi gearbeitet. Tarek Obaid kannte er aus Genf. Die beiden Männer zerstritten sich, Justo verliess das Unternehmen 2011; es entstand ein Streit um eine Abgangsentschädigung. Zuerst war von 6,5 Millionen Franken die Rede, am Ende flossen 4 Millionen.