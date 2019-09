Der Fed-Chef in Zürich – grosser Andrang an der Uni

2000 Personen wollten ihn sehen und hören, den Chef der US-Notenbank Jerome Powell. Am Freitagabend war er als Gast des Instituts für Auslandsforschung und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in einen Hörsaal der Universität Zürich geladen, um zusammen mit SNB-Präsident Thomas Jordan Fragen von Institutsleiter Martin Meyer und des Publikums zu beantworten. Für den Publikumsandrang reichte der grosse Saal allerdings nicht aus, so dass mehrere weitere Säle für eine Übertragung zugezogen werden mussten.