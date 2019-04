Das traurige Ende eines Mythos

Diese Geschichte kennt keine Helden. Allenfalls traurige: Wie zum Beispiel Hans-Rudolf Merz. Am 18. Februar 2009 hatte der Bundesrat beschlossen, per Notrecht der UBS die Lieferung von 255 Kundennamen an die US-­Behörden zu erlauben. «Bankgeheimnis: Nur noch ein Mythos», titelte der «Tages-Anzeiger» damals. Nur der damalige Finanzminister Merz sah das anders: «Das Bankgeheimnis ist nach wie vor auch gesetzlich fundiert, es steht nämlich und ist verankert in der Bundesverfassung.»