Das schnellste Auto der Welt kommt aus Kroatien

Mate Rimac weiss, was seine Besucher sehen wollen. In der Montagehalle steht ein halb fertiges Exemplar seines elektrischen Supersportwagens Concept 2 parat. Rimac empfängt in seiner Firmenzentrale in einem wenig schmucken Gewerbegebiet am Rande des Zagreber Vororts Sveta Nedelja den kroatischen Premierminister Andrej Plenkovi? plus vier Minister. Im Showroom, einer ehemaligen Citroën-Autohalle, zeigt der Chef seinen Gästen stolz seine zwei Superflitzermodelle: den Concept 1 und den Concept 2.