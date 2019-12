Chinas Macht über die Medikamentenpreise 

Der Pharmaexperte der Zürcher Kantonalbank, Michael Nawrath, erwartet, dass sich Chinas Preisdruck zwar nicht sofort, aber künftig auch im Westen auswirkt: «In fünf bis zehn Jahren wird dies auch bei uns zu einem grossen Thema.» Dann, wenn weitere sehr teure neue Medikamente auf den Markt kommen. «Dann werden sich auch andere Staaten fragen, warum sie so hohe Preise zahlen sollen, auch wenn sie weniger Bevölkerung haben.»

Erste US-Zulassung für Immuntherapie aus China

«Neben der Grösse des Landes haben zwei systemische Änderungen der letzten Jahre den Markt attraktiv gemacht», erklärt eine Roche-Sprecherin. Die Zulassungszeit wurde stark verkürzt. Und es ist nicht mehr nötig, Studien in China durchzuführen. Die chinesische Führung hat so die Voraussetzung für den Einzug westlicher Medikamente erst geschaffen. Das wirkt sich prompt aus: Roche steigerte im ersten Halbjahr 2019 seinen Umsatz in China um 58 Prozent auf 1,6 Milliarden Franken.

«Es gibt entscheidende Veränderungen in China, für Lonza ist das der entscheidende Grund, dort Biotechprodukte zu entwickeln.»Lonza-Sprecherin

Auch wenn das Land im Moment als neuer Absatzmarkt für Aufsehen sorgt: China ist dabei, zur Konkurrenz zu werden. Mit der Immuntherapie Brukinsa von Beigene wurde dieses Jahr das erste chinesische Medikament in den USA zugelassen. Am 1. Dezember trat ein neues Gesetz in Kraft, das die Zulassung klinischer Studien beschleunigt. Patentverletzungen belegt das neue Recht mit deutlich höheren Strafen. Zudem werden Forschung und Entwicklung speziell gefördert.

Das gibt der Gründung ausländischer wie auch chinesischer Firmen weiteren Schub. «Es gibt entscheidende Veränderungen in China, für Lonza ist das der entscheidende Grund, dort Biotechprodukte zu entwickeln», sagt eine Sprecherin des Schweizer Lifesciences-Konzerns. Lonza wird 2020 ein neues Werk in Guangzhou eröffnen, das Biotechmedikamente für Drittfirmen entwickelt und herstellt. «Es gibt enorm viele neue chinesische Biotechfirmen, für die wir arbeiten möchten», so die Lonza-Sprecherin.