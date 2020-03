Blockchain soll Echtheit von Shirts des FC St. Gallen garantieren

Handy liesst Chip

Das Projekt des FC St. Gallen ist schon weit fortgeschritten: Im Frühling kommen die ersten limitierten Trikots in den Verkauf. Die Shirts sind mit einem NFC-Chip (Near Field Communication) versehen und tragen den Namen eines Spielers, der in der Vergangenheit wesentlich zum Erfolg des Vereins beigetragen hat und deshalb einen Legendenstatus geniesst. Mit heutigen Smartphones können Fans den Chip lesen und auf Informationen in der unveränderbaren Blockchain zugreifen, welche die Echtheit garantiert, wie David Geisser von der Firma CollectID in Goldach erläutert.

Diese Firma stellt die technische Schnittstelle zwischen Blockchain und Fanartikeln sicher. CollectID steht auch mit grossen europäischen Fussballclubs in Kontakt, die das Projekt mit Interesse verfolgen würden. In den anderen europäischen Ligen gibt es noch nichts Vergleichbares, soviel Geisser weiss.

Ärger mit Jubiläumstrikots

Die neue Technologie soll auch Unmut unter Fans vermeiden, wie ihn der FC St. Gallen vor einem Jahr erlebt hat, als er zum 140-jährigen Bestehen Jubiläumstrikots verkaufte. Damals war eigentlich vorgesehen, die Zahl dieser Leibchen auf 500 Stück zu limitieren. Doch die Nachfrage war derart gross, dass der Fussballverein 900 weitere Stücke herstellen liess. Dies sehr zum Ärger mancher Fans. «Schämt euch! Leute standen Stunden an im Glauben, etwas Limitiertes zu erwerben, und in den nächsten Tagen kann jeder das online bestellen», kommentierte damals ein Anhänger des FC St. Gallen als Reaktion auf der Facebook-Seite seines Lieblingsvereins. Mit der Blockchain-Technologie lassen sich beliebige Fanartikel einer unveränderbaren Serie zuordnen.

Denkbar wäre beispielsweise auch, dass Fans auf diese Weise an wichtigen Spielen getragene Shirts erhalten. Oder dass nach dem Scan des Trikots auf dem Handy exklusive digitale Inhalte wie zum Beispiel Interviews oder Videos freigeschaltet werden.

Die Echtheitsgarantie des FC St. Gallen ist eines von mehreren Projekten, das mit der CollectID-App auf der Plattform der Blockchain Trust Solutions AG mit Sitz in Herisau läuft. Das Unternehmen ist für die Blockchain verantwortlich. Mit an Bord ist die Stromproduzentin Axpo, deren besonders sicheres Netz Blunet genutzt wird. Auch das Rechenzentrum steht in Kavernen der Axpo beim Limmern-Stausee. «Unser Netz läuft auch bei Stromausfällen oder bei Pannen in anderen Telekommunikationsnetzwerken», sagt Toni Caradonna von Blockchain Trust Solutions.