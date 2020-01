Bill Clinton im Ehebett, der Atomkoffer im Kinderzimmer

«Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas» gilt zum Glück nicht für das Weltwirtschaftsforum in Davos. Denn in 50 Jahren Forum-Geschichte häufen sich Anekdoten über unerwartete Treffen, peinliche Reden oder dekadente Partys. So manch ein Hoteldirektor hat Geschichten zu erzählen, die bis zu den Anfängen im Jahr 1971 zurückreichen.