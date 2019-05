Betrug, Diebstahl, Belästigung: Viele Schweizer Firmen betroffen

In der Schweiz kommt bei rund einem Drittel der Firmen illegales oder unethisches Verhalten – etwa Betrug, Korruption oder sexuelle Belästigung – vor. Dies geht aus dem «Whistleblowing-Report 2019» der Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur in Zusammenarbeit mit der EQS Group hervor. In Frankreich, Deutschland und Grossbritannien liegt dieser Wert jeweils leicht höher.