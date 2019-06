Berlin beschliesst Obergrenze für Wohnungsmieten

In Berlin hat der rot-rot-grüne Senat Eckpunkte beschlossen, wonach die Mieten in der Stadt fünf Jahre lang eingefroren werden sollen. Ausgangspunkt sei die «Wohnungsnotlage» in Berlin, sagte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) nach der Senatssitzung am Dienstag. Aus der Immobilienwirtschaft sowie der Opposition kam scharfe Kritik am Beschluss, der 1,5 Millionen nicht preisgebundene Wohnungen betrifft.