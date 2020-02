UPC streicht bis zu 160 Stellen

Allerdings hat dieser Wachstumsplan bisher noch nicht gegriffen. UPC hatte erst vergangene Wochen seine Zahlen für das letzte Jahr veröffentlicht. Und diese sind alles andere als berauschend. Wie schon im Vorjahr verlor UPC Kunden und machte weniger Umsatz. Einzig die Geschwindigkeit des Rückgangs bei den Abos konnte UPC bremsen. 2018 gingen über 150'000 Abos verloren, 2019 waren es noch 68'000.

UPC sei bestrebt, den Abbau durch natürliche Fluktuation und Massnahmen wie interne Wechsel oder Frühpensionierungen zu erreichen, wo immer dies möglich sei, sagt eine Sprecherin. Man beabsichtige, das endgültige Betriebsmodell bis Ende April 2020 festgelegt zu haben. Dann sollte Klarheit herrschen, wie viele Jobs tatsächlich wegfallen.

Nachdem der Deal zwischen UPC und Sunrise nicht zustande gekommen war, kam es an der Spitze von UPC in der Schweiz zu einem Chefwechsel. Severina Pascu wechselte zu Virgin Media, der grössten Tochtergesellschaft der UPC-Mutterkonzerns Liberty Global. An ihrer Stelle wirkt nun Baptiest Coopmans.