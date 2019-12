Absurde Meldepflicht im Strassenbau

Dennoch werden Strassenbauer EFZ ab 2020 unter die Stellenmeldepflicht fallen – wie alle anderen Berufsarten, bei denen die Arbeitslosenrate den neuen Schwellenwert von 5 (bisher: 8) Prozent übersteigt. Wie passt das zusammen: Eine weit überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit für qualifizierte Berufsleute in einer Branche, die unter Fachkräftemangel leidet?

Koch hegt einen Verdacht: «Die Arbeitslosenzahlen werden ermittelt mittels Befragungen von Arbeitskräften respektive Stellensuchenden, die hauptsächlich auf Selbstdeklarationen beruhen.» Zuständig für die Erhebungen sind das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) und das Bundesamt für Statistik. Bezeichne sich jemand bei der Arbeitslosenmeldung in einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) selbst als qualifiziert – indem er sich zum Beispiel als «Strassenarbeiter» statt als «Hilfsarbeiter im Tiefbau» einstuft –, werde dies nur im Ausnahmefall durch die Behörden überprüft.

Motion verlangt bessere Datenerhebung

Der Direktor des Baumeisterverbands folgert daraus: «Es wird nicht verlässlich erfasst, ob eine stellensuchende Person zum Beispiel über einen Lehrabschluss verfügt oder nicht.» Das führe dazu, dass ein arbeitsloser Arbeiter, der sich als Fachspezialist in einem bestimmten Beruf bezeichnet hat, sich gar nicht auf eine Fachspezialisten-Stelle bewerben könne. «Und so fallen dann Berufe mit faktischem Fachkräftemangel unter die Meldepflicht», ärgert sich Koch.

Mit dem Thema wird sich auch das Parlament beschäftigen, hat doch Nationalrat Christian Wasserfallen Anfang Dezember eine Motion eingereicht. Der Berner FDP-Politiker will damit den Bundesrat beauftragen, «Massnahmen zu treffen, damit die Grundlagenerhebung für die Stellenmeldepflicht qualitativ verbessert wird», wie es in der Motion heisst. Insbesondere sollen Beschäftigte mit unterschiedlichen Qualifikationen, wie gelernte Fachkräfte und ungelernte Hilfskräfte, «nicht mehr undifferenziert in denselben Berufsarten erfasst werden».

«Wenn Baufirmen offene Stellen für gelernte Strassenbauer melden müssen, ist das administrativer Leerlauf.»Benedikt Koch, Direktor des Schweizerischen Baumeisterverbands

Das Seco zeigt sich erstaunt ob der Kritik. Gefragt, ob die heutige Selbstdeklaration durch die Stellensuchenden zu fehlerhaften Angaben über deren Qualifikation führe, sagt Mediensprecherin Livia Willi: «Nein, diese Meinung teilen wir nicht.»

Die Erfassung des zuletzt ausgeübten Berufs von Stellensuchenden beruhe auch nicht auf einer Selbsteinschätzung der Stellensuchenden. «Vielmehr wird dies im Anmelde- respektive Beratungsgespräch mit den RAV-Mitarbeitenden eruiert, geprüft und entsprechend festgehalten», betont Willi. «Da werden alle vorhandenen Informationsquellen wie Zertifikate, Diplome oder Arbeitszeugnisse verwendet.»