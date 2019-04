486 statt 97 Franken: Bundesamt verteuert Medikamente

Wer in grösseren Mengen einkauft, kann Geld sparen. Das gilt auch bei zahlreichen Medikamenten. Gerade in Spitälern, wo viele Arzneimittel bei zahlreichen Patienten gleichzeitig eingesetzt werden, konnten Spitalapotheker dank Grosspackungen profitieren. Dabei wurde jeweils den Krankenversicherungen der günstigere Tarif verrechnet, und zwar auch dann, wenn eine Grosspackung auf der Liste der bezahlten Arzneimittel, der sogenannten Spezialitätenliste, nicht aufgeführt war. «Damit haben wir den Kassen und ihren Versicherten über Jahre Millionen Franken an Kosten eingespart», sagt Enea Martinelli, Chefapotheker der Spitäler Frutigen, Meiringen und Interlaken. Die drei Institute behandeln gut 10000 Fälle pro Jahr.