Solarstromförderung nach Vorbild der EU

In Deutschland etwa sind diese Zuschlagpreise in den neusten Auktionen nur noch wenig entfernt von den Tagespreisen für Solarstrom im Juni 2019 von knapp 5,5 Eurocents pro Kilowattstunde – umgerechnet sind das etwa 6 Rappen pro Kilowattstunde. Davon könnte auch die Schweiz profitieren, wenn sie auf grosse Anlagen setze – und den Förderbeitrag nicht mehr behördlich festlege, sondern die Anbieter sich in einer Auktion gegenseitig unterbieten lasse, um den Zuschlag zu erhalten.

Aber das bedingt, dass Grossanlagen speziell gefördert werden. «Denn grosse Solaranlagen, die neu gebaut werden, pro­duzieren heute fast immer billiger als konventionelle Kraftwerke oder Windanlagen, die neu in der gleichen Region entstehen», sagt Nils Epprecht, Geschäfts­leiter der Energie-Stiftung SES. ­Solarstrom für 5 Rappen pro Kilo­wattstunde sei heute in der Schweiz realistisch, stellte jüngst in einer anderen Studie Urs Muntwyler, Professor für Fotovoltaik an der Fachhochschule BFH in Burgdorf, fest. Immer vorausgesetzt, man baue grosse Anlagen mit mehreren Hundert Kilowatt oder gar mehreren Megawatt Leistung.

Flächen für Solarprojekte

Auch der Bund will auf Auktionen setzen, dabei aber nicht so weit gehen wie die Studie – die Gewinner sollen bloss eine Einmalvergütung bei Projektstart erhalten. Das reiche nicht, um die Investoren für Grossanlagen zu begeistern, befürchtet Rechsteiner. Es brauche beides: den Wettbewerb von Auktionen, der dafür sorgt, dass die Zuschlagpreise kräftig und stetig sinken – aber auch die Garantie, dass der billigste Bieter den von ihm offerierten Zuschlagpreis über die vereinbarte Laufzeit des Projektes erhält.

Ein rascher Zubau von Solarkapazität bedinge indes weiter, dass Private und die öffentliche Hand riesige brachliegende Flächen auf Gebäuden, an Strassen und Lärmschutzwänden für Solarprojekte gegen eine «Solarmiete» zur Verfügung stellen.