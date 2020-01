Schweiz auf US-Watchlist – Bern reagiert umgehend

Das beim Schweizer Finanzministerium angesiedelte Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) reagiert umgehend: «Es ist zu unterstreichen, dass die Schweiz keinerlei Manipulation ihrer Währung betreibt, um Anpassungen in der Zahlungsbilanz zu verhindern oder ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile zu erlangen», heisst es in einem Communiqué am Dienstag.

Es werde zur Kenntnis genommen, dass die Schweiz zu den Ländern auf der «Monitoring Liste» des US-Finanzministeriums gehöre, so das SIF. Unmittelbare Folgen habe dies nicht. Die Schweiz sei eine sehr offene Volkswirtschaft, die sowohl viel exportiere als auch importiere und der Internationale Währungsfonds (IWF) habe bestätigt, dass die Leistungsbilanz der Schweiz angesichts der globalen wirtschaftlichen Bedingungen konform mit einer umsichtigen Wirtschaftspolitik sei.

Das SIF betont auch, dass die Schweiz und die USA wichtige wirtschaftliche Partner seien. Die Länder pflegten ausgezeichnete bilaterale Beziehungen sowie einen regelmässigen Austausch zu Finanz- und Währungsthemen. Schweizer Unternehmen zählten in den USA zu den wichtigsten ausländischen Direktinvestoren und trügen damit zur Schaffung von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen bei.

Seit 2015 nehmen die USA Länder unter die Lupe, die ihrer Ansicht nach zu hohe Überschüsse in der Leistungsbilanz und der Handelsbilanz ausweisen. Ferner gelten Interventionen der Notenbank am Devisenmarkt als Kriterium dafür, dass die USA ein Land auf die Liste der unter Beobachtung stehenden Staaten setzen.

Hohe Überschüsse

Der Handelsüberschuss der Schweiz mit den USA habe in den vier Quartalen bis Ende Juni 2019 total 21,8 Milliarden Dollar betragen, teilte das US-Finanzministerium am Dienstag mit. Die Schweiz habe zudem einen hohen Leistungsbilanzüberschuss, der in der gleichen Periode 10,7 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) betragen habe.