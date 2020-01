Schatten ist in Kalifornien ein Luxusprodukt

Das Sym­bol der Un­ge­rech­tig­keit ist ei­ne grü­ne Ei­sen­bank. Dar­auf sitzt Jay­le­le Jack­son. Die Putz­frau war­tet auf den Bus der Li­nie 757, der sie zur Ar­beit nach Hol­ly­wood bringt. Auch Alan Ay­ton will nach Nor­den, er ist Wach­mann in ei­ner Fa­brik im Stadt­zen­trum. Ja­mal Jor­dan sitzt auf der Ei­sen­bank an der Bus­hal­te­stel­le ge­gen­über; er will nach Wes­ten, Ve­nice Beach, er will nicht sa­gen, was er dort tun wird. Al­le drei war­ten in der pral­len Son­ne. Und sie al­le ver­flu­chen die­sen rie­si­gen Feu­er­ball am Him­mel. «Je­den Tag», sagt Jack­son: «Je­den ver­damm­ten Tag!»

Schat­ten, das ist hier Lu­xus. Da­bei ver­mark­ten sie den Bun­des­staat Ka­li­for­ni­en und die Stadt Los An­ge­les schon seit mehr als 100 Jah­ren als Pa­ra­dies am Pa­zi­fik, wo im­mer­zu die Son­ne scheint. Hier ist zehn Mo­na­te lang Som­mer und dann zwei Mo­na­te Hochsom­mer. Für je­den aber, der die­ser Son­ne nicht ent­kom­men kann, wird der Ort zur Höl­le. Das ist die ei­ne Sei­te.

Schatten und Wohlstand hängen zusammen

Wer wis­sen will, wie die an­de­re Sei­te aus­sieht, der soll­te nach Sil­ver La­ke fah­ren. Hier woh­nen zum Bei­spiel die Schau­spie­ler An­ge­li­na Jo­lie, Ra­chel McA­dams oder Ryan Gosling. Kaum ei­ner der Be­woh­ner nutzt öf­fent­li­che Ver­kehrs­mit­tel, man steigt aus klima­ti­sier­ten Häu­sern in kli­ma­ti­sier­te Au­tos und fährt über ver­stopf­te Stra­ssen zu klima­ti­sier­ten Bü­ro­ge­bäu­den.

Wer tat­säch­lich mal läuft, tut das auf Geh­stei­gen, die von Bäu­men be­schat­tet sind. Satel­li­ten­bil­der zei­gen, dass in Sil­ver La­ke mehr als 35 Pro­zent der Flä­che so ge­schützt ist. In Ches­ter­field Squa­re sind es we­ni­ger als zehn Pro­zent.

«Bäu­me sind der einfachs­te Weg, dem Klimawan­del zu be­geg­nen.» Eric Garcetti, Bürgermeister von Los Angeles

Es gibt ei­nen di­rek­ten Zu­sam­men­hang zwi­schen Schat­ten und Wohl­stand in Los Angeles: Das mitt­le­re Haus­halts­ein­kom­men pro Jahr in Sil­ver La­ke liegt bei 94’000 Dol­lar, in Ches­ter­field Squa­re sind es 41’000 Dol­lar. Ähn­lich sieht es in an­de­ren Vierteln aus. Han­cock Park, San­ta Mo­ni­ca und Be­ver­ly Hills sind wohl­ha­bend und schat­tig. Watts, Har­vard Park und Ver­mont Vis­ta arm und son­nen­ver­brannt.