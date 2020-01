Rücktritt von Sunrise-Chef löste weitere Abgänge aus

Für Sunrise ist es ein turbulenter Start ins neue Jahr: Firmenchef Olaf Swantee gab am Freitag seinen sofortigen Rücktritt bekannt. Zudem stellen sich Verwaltungsratspräsident Peter Kurer und Vizepräsident Peter Schöpfer an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl. Offenbar hat der Rücktritt des CEO diese Kaskade an Abgängen ausgelöst.