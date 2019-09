Muss ich als IV-Rentner die Sozialhilfe zurückzahlen?

Das stimmt grundsätzlich. Sozialhilfe ist nur zurückzuzahlen, wenn eine Bezügerin nachträglich in günstige wirtschaftliche Verhältnisse gelangt. In Ihrem Fall ist es insofern anders, als die Sozialhilfe lediglich einen Vorschuss geleistet hat. Dieser ist so oder so zurückzuerstatten.

Wie Sie schreiben, wurden Ihre IV-Rente und die Ergänzungsleistungen (EL) sistiert. Dabei muss es sich offenbar um ein Versehen gehandelt haben, da Ihr Anspruch auf diese Leistungen unbestritten scheint. Weil Sie von einem Tag auf den anderen ohne Einkommen waren, ist die Sozialhilfe eingesprungen.

Nun zahlt die Sozialhilfe ­immer nur ersatzweise, also wenn kein Anspruch auf andere Leistungen besteht. Sie haben aber Anrecht auf Invaliditäts­leistungen, ergo wurden Sie von dem Moment an gegenüber der Sozialhilfe rückerstattungspflichtig, in welchem Sie die ­IV-Leistungen rückwirkend erhalten haben.

Ihre Beiständin hat somit rechtmässig gehandelt. Selbstverständlich können Sie verlangen, dass man Ihnen die Rückerstattungsverfügung der Sozialbehörde vorlegt. Darauf muss auch ausführlich begründet sein, warum und wie viel Sie zurückzahlen müssen.

