In seiner Geschichte über den «Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis» hat der Wirtschaftshistoriker Stefan Tobler eindrücklich dargestellt, wie lernunfähig, borniert und arrogant die helvetische Wirtschaftselite die internationalen Spielregeln wissentlich ignoriert und missachtet hatte. Es fehlte jedes Unrechtsbewusstsein gegenüber Steuerfluchthilfe und Geldwäscherei. Nie wurde ein Verantwortlicher aus der Schweizer Bankenszene zur Rechenschaft gezogen. Heute geniessen die damaligen Boni-Vergoldeten ihre Frühpensionierung in ihren Seevillen und auf den Golfplätzen. Die Lehre aus der historischen Aufarbeitung ist die: Das schweizerische Regierungssystem hatte nie die Kraft, von sich aus den Finanzplatz in Ordnung zu bringen. Zu Korrekturen kam es immer nur auf Druck des Auslandes.

Interessenkollision im Fall Brupbacher

Während einiger weniger Jahre nach der Krise des Finanzplatzes übten sich die Nachfolger der gestrauchelten Boni-Banker in Bescheidenheit und Funkstille. Aber nun singen sie wieder. Der UBS-Chef Sergio Ermotti geht mit einer aggressiven Behördenkritik gegen die Finanzmarktaufsicht Finma vor: Die Finma pflege einen über­bordenden Regulierungseifer, und Bundesbern unterstütze die Banken bei ihren Gerichtsprozessen zu wenig. Auch mit der Motion des BDP-Politikers und früheren UBS-Beraters Martin Landolt wurde die Finma-­Behörde und ihr oberster Chef Mark Branson zur Zielscheibe. Man will ihr die Flügel stutzen und sie in die Interessenpolitik der Banker einbinden.

Eine Regulatorbehörde verdient nur dann Respekt und Wirkung, wenn sie politisch unabhängig ist. Finma, Weko, Elcom, Preisüberwachung sind von Gesetzes wegen nicht weisungs­gebunden, das heisst, sie unterstehen in ihren Entscheiden dem Gesetz, aber eben nicht dem Bundesrat.

Nun schlägt das Finanzdepartement mit seinem Entwurf für eine «Verordnung zum Finanzmarktaufsichtsgesetz» genau diese politische Einbindung der Finma vor. Im Staatssekretariat für internationale Finanzfragen leitete Staatssekretär Jörg Gasser die Ausarbeitung dieser Verordnung. Diese sieht jetzt so aus, als ob sie die Banker selber verfasst hätten.

Kürzlich hat Gasser als CEO zur Schweizerischen Bankiervereinigung gewechselt. Bei seiner Wahl im März attestierte ihm der neue Arbeitgeber, er habe sich als Staatssekretär «entschieden für eine schlanke Regulierung» eingesetzt. Die aktuelle Situation von Interessenkollision im Fall Brupbacher (s. diese Zeitung vom 17. 7. 2019) lässt sich mit dem Fall Gasser vergleichen.