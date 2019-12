Regelmässige Spenden bewirken mehr

Über die Weihnachtszeit sind Schweizerinnen und Schweizer in Spendierlaune: Sowohl an Freunde und Verwandte wie auch an Hilfswerke werden mehr Geschenke verteilt als in anderen Monaten. Die in der Entwicklungshilfe engagierte Helvetas nimmt beispielsweise während diesen Wochen rund 15 Prozent aller Spenden eines Jahres ein.