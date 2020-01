Nestlé unterliegt in Mobbingprozess

Die ehemalige Nestlé-Kaderfrau Yasmine Motarjemi hat mit ihrer Mobbingklage gegen den Konzern Nestlé recht bekommen. Das Waadtländer Kantonsgericht kommt in einem am 7. Januar gefällten Urteil zum Schluss, dass Nestlé die Mitarbeiterin nicht vor Mobbing schützte und damit gegen das Arbeitsrecht verstiess. Das teilten die Klägerin und ihr Anwalt Bernard Katz am Dienstag in einem Communiqué mit. Yasmine