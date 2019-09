Thomas-Cook-Pleite: Jetzt drohen höhere Preise

Eine grundsätzliche Abkehr vom Pauschaltourismus erwartet Laesser nicht, so sei etwa die Nachfrage nach Strandurlaub immer noch gross. «Anbieter von Pauschalreisen haben weiterhin einen Markt, da sie mit grossen Kontingenten und damit günstigen Preiskonditionen operieren können», so Laesser, der an der Universität St. Gallen Tourismus und Dienstleistungsmanagement lehrt. Und: «Der Verlust dieses Unternehmens wird von anderen Tour Operators sicher verdaut werden», so Laesser.

Das Reisevolumen wird also von anderen Anbietern geschluckt. Da es keine Überkapazitäten im Markt gebe, könnten die anderen Reiseunternehmen die Preise kurzfristig erhöhen, so Laesser. Dies aber nur bis sich der Markt wieder eingependelt habe.

Passagiere sind geschützt

Walter Kunz, Geschäftsführer des Schweizer Reise-Verbands, glaubt kaum, dass die Preise nun steigen: «Bei den Pauschalreisen ist die Konkurrenz gross genug, dass die Preise nicht steigen dürften.» Bei den Airlines sei der Zusammenhang einfacher. Dort würden die Tarife steigen, sobald eine Airline an einer Destination das Monopol habe. Die Auswirkungen der Pleite von Thomas Cook auf die Reisebranche seien für Kunz noch schwer abzuschätzen. Dies auch, weil einzelne Teile von Thomas Cook verkauft werden und weiterbestehen könnten. Immerhin zeige sich bei einem Konkurs ein Vorteil des Buchens übers Reisebüro. Hier kann der Reisende seine Ansprüche über die Kundengeldabsicherung geltend machen. Dies im Gegensatz zu Buchungen, die direkt bei verschiedenen Leistungsträgern wie beispielsweise den Fluggesellschaften und Hotels getätigt werden.

Schweizer Reisende können sich aber nicht an den Garantiefonds der Schweizer Reisebranche richten. «Der Garantiefonds hat keinen Vertrag mit Thomas Cook, auch nicht mit der Schweizer Gesellschaft», so Geschäftsführer Stefan Spiess. Der hiesige Garantiefonds geht davon aus, dass für die von Schweizern bei Thomas Cook gebuchten Reisen die Pauschalreisedeckung der Zurich Versicherung in Frankfurt gedeckt sind.