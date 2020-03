Massiv weniger Passagiere und Sorge um Lokführer

Wer dieser Tage in Zügen unterwegs ist, spürt es an manchen Orten deutlich: Wo sonst proppenvolle Wagen Pendler durch die Schweiz fahren, sind die Züge derzeit wegen des Coronavirus weniger ausgelastet. Kein Wunder: Das Bundesamt für Gesundheit hat die Weisung gegeben, dass man den ÖV wenn möglich zu Hauptverkehrszeiten meiden soll. Und auch so dürften einige Pendlerinnen und Pendler mit ungutem Gefühl in den Bussen, Trams und Zügen unterwegs sein. Wohl nur an wenigen Orten kommt man anderen Menschen über manchmal lange Zeit so nahe.