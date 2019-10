Libra kommt später als geplant

Libra-Manager Perez sieht da kein Problem: «Die Idee von Libra ist nicht, ein Spekulationsobjekt zu sein, sondern Geld aufzubewahren, zu transferieren und damit zu bezahlen. Daher sehe ich kein Risiko für die Finanzstabilität.» Zudem verweist er darauf, dass die Schweizer Aufsicht Finma bereits erklärt habe, dass Libra als Zahlungssystem mit einigen Sonderauflagen, aber nicht als Bank reguliert werden soll.

Die Finma hatte allerdings auch erklärt, dass die Verlustrisiken aus Libras Wertpapierportfolio beim Trägerverein und nicht bei den Nutzern liegen sollen. Das aber hätte zur Folge, dass Libra für solche Verlustrisiken Eigenkapital vorhalten müsste. Und das wäre teuer und ist derzeit von den Machern nicht vorgesehen.

So erklärt auch Bertrand Perez, dass Libra den Nutzern keine hundertprozentige Wertstabilität garantiere. Denn der Wert des Absicherungsportfolios würde sich im Verhältnis zu einzelnen Währungen wie etwa dem Franken immer leicht verschieben. «Wenn man für 100 Franken Libra tauscht und sie nach einer Woche zurücktauschen will, so ist es möglich, dass der Nutzer nicht exakt den gleichen Betrag zurückbekommt», so Perez.

Rückzug der Kartenriesen

Angesichts des Widerstands und der vielen offenen Fragen der Regulatoren sind Mastercard, Visa und Paypal bei Libra wieder ausgestiegen. Die Analysten des Research-Anbieters Moffett-Na­thanson sehen in der Beteiligung Facebooks bei Libra die Erklärung dafür, warum das Projekt auf so grosse Ablehnung stösst. Schliesslich habe Facebook mit dem Abfluss von Kundendaten weltweit die Regulierer verärgert. Nun könne der Ausstieg von Visa und Mastercard den Anfang vom Ende Libras markieren, meinen die Analysten.

«Der Ausstieg von Mastercard und Visa gefährdet nicht das Projekt. Wir haben 1500 Unternehmen, die ihr Interesse angemeldet haben, bei Libra mitzumachen», entgegnet Perez. Noch dominieren aber die Abgänge. Just am Tag der ersten Generalversammlung kündigte auch Booking.com seinen Ausstieg an.