Xi und Trump wollen wieder verhandeln

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sind am Samstag in Osaka zusammengetroffen, um über Auswege aus dem Handelsstreik zu sprechen. Sie sollen sich dabei eine Fortsetzung ihre Handelsgespräche verständigt haben. Das berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua nach dem Treffen von Trump und Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Osaka. Demnach sagte die US-Regierung zu, keine weiteren Strafzölle auf Waren aus China zu erheben.