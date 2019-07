Drei mögliche Ursachen für eine Rezension

Der amtierende Präsident, der das Wachstum mit Steuersenkungen und der Lockerung zahlreicher Auflagen zunächst spürbar gesteigert hatte, muss nun aufpassen, dass das Land nicht ausgerechnet unter seiner Ägide in die Krise rutscht.

Historisch gesehen gibt es in den USA drei wesentliche Ursachen, die eine Rezession auslösen können.

Da ist zunächst die Fed, die den Kampf gegen die Inflation mitunter übertreibt und die Leitzinsen so rasch und kräftig anhebt, dass sie Firmen und Verbrauchern den Weg zu bezahlbaren Krediten versperrt.

Ein zweiter Auslöser können Spekulationsblasen sein, etwa an den Aktienbörsen, im Technologiesektor oder auf dem Immobilienmarkt wie 1929, 1999 und 2007.

Die dritte mögliche Ursache schliesslich sind sogenannte externe Schocks wie die Ölkrisen in den Siebzigerjahren.

2019 oder 2020 könnte es anders laufen: Statt einer einzelnen könnte diesmal eine Kombination aller drei Störquellen die Rezession auslösen: die acht Zinserhöhungen der Fed seit Ende 2016, die hohen Aktienkurse sowie die vielen Handelskonflikte der USA, die womöglich ähnliche Wirkung haben werden wie seinerzeit der Ölpreisschock. Dabei fällt auf, dass alle drei Faktoren eine gemeinsame Komponente aufweisen: Trump. Ohne den Präsidenten gäbe es keine Strohfeuerpolitik, keine acht Zinserhöhungen und vielleicht auch keinen Börsenboom – vor allem aber keine Handelskriege. Anders ausgedrückt: Trumps grösstes Konjunkturrisiko ist Trump.

Insbesondere der Handelskonflikt ist aus Sicht vieler Experten nicht mehr nur eine Bedrohung für die Weltwirtschaft, er hat vielmehr längst tiefe Spuren hinterlassen. So ist die Stimmung der Manager und der Verbraucher in den USA in den vergangenen Monaten regelrecht eingebrochen, erstmals seit Jahren übersteigt in wichtigen Geschäftszentren des Landes die Zahl der Pessimisten die der Optimisten.

Die immense Verschuldung der US-Unternehmen könnte eine wirtschaftliche Flaute rasch in eine Rezession verwandeln.

Die Investitionen sinken, das Welthandelswachstum ist praktisch zum Stillstand gekommen. Selbst wenn – was niemand weiss – der am Wochenende vereinbarte Waffenstillstand zwischen den USA und China in einen dauerhaften Handelsfrieden münden sollte, wird es nach Ansicht von Thorsten Sløk, Chefökonom der Deutschen Bank in New York, «mehrere Monate, wenn nicht Quartale dauern», bis sich die Wirtschaft von dem Schock erholt hat. «Wir unterschätzen womöglich den Schaden, den der Handelskrieg für die Investitionsplanung und die Stimmung der Unternehmen bereits angerichtet hat», so Sløk.

Ein zweites, sehr viel weniger beachtetes Konjunkturproblem ist die immense Verschuldung der amerikanischen Unternehmen, die eine wirtschaftliche Flaute rasch in einen Abgrund aus Firmenpleiten und Rezession verwandeln könnte. Auch bei Verbraucherdarlehen wächst die Zahl der Zahlungsausfälle spürbar. Das lässt die Zinsen auf Kreditkarten- und Auto-Schulden steigen und bringt damit weitere Konsumenten in Schwierigkeiten. Hinzu kommen die Aktienkurse, die gemessen an den Firmengewinnen ähnlich hoch sind wie zuletzt 1929 und 1999. In beiden Jahren kam es schliesslich zum Börsencrash.

Gleichzeitig verpufft der konjunkturelle Effekt der Steuerreform, zudem haben wegen des leer gefegten Arbeitsmarkts immer mehr Unternehmen im ganzen Land mit Arbeitskräftemangel zu kämpfen. Schon seit Langem warnen Experten, dass die USA viel mehr Geld in die Qualifizierung von Beschäftigten, Berufsanfängern und Schülern investieren müssten. Bildung jedoch, so hat die zuständige Ministerin Betsy DeVos dieser Tage gesagt, habe für Trump «bisher sicher nicht ganz oben auf der Prioritätenliste gestanden».

Immerhin: Neben den vielen Alarmzeichen gibt es auch eine Reihe positiver Konjunktursignale. Und überhaupt, so sagen einige Experten, zehn Jahre Aufschwung, das sei doch gar nichts – siehe Australien: Dort wächst die Wirtschaft seit 28 Jahren.